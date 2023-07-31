Поисковики установили имена 22 погибших в ВОВ орловцев

Студентам московского авиационного института удалось установить имена 22 солдат, уроженцев Орловской области, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Их мена теперь нанесены на мемориальных плитах воинского захоронения в селе Нивное в Брянской области, пишет InfoOrel.ru.

Ранее, 27 июля, сообщалось о старте Всероссийской акции «Вахта Памяти». Она проходит на территории Багриновского сельского поселения в Орловской области. Поисковые работы посвящены 80-летию освобождения региона от немецко-фашистских захватчиков.