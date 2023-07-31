В РЖД намерены завершить тестовые испытания новых «Ласточек» в октябре

Компания «Российские железные дороги» (РЖД) планирует завершить тестовые испытания новых «Ласточек», полностью состоящих из российских комплектующих, в октябре текущего года. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили в пресс-службе холдинга.

«Испытываем новые «Ласточки» на экспериментальном кольце ВНИИЖТ (институт железнодорожного транспорта — Ред.). <…> Завершить приемочные испытания планируем уже в октябре этого года», — уточняется в сообщении Telegram-канала РЖД.

Учеными проводится целый комплекс испытаний, в частности, идет проверка работы тягового привода, систем управления, радиосвязи, а также динамических свойств электропоезда.

Новые «Ласточки» после подтверждения безопасности будут направлены на испытания на железную дорогу между Москвой и Владимиром. Специалисты также проверят, как состав себя ведет на скорости до 160 км/ч.

Российский аналог «Ласточки» станет основой для целой линейки скоростных поездов. Вагоны уже используют на МЦК и междугородних направлениях. Максимальная вместимость новой «Ласточки» — 1,2 тыс. человек.

Ранее, 10 июля, председатель правительства России Михаил Мишустин в Екатеринбурге осмотрел новую «Ласточку». Премьер-министру показали кабину машиниста, оснащенную двумя камерами распознавания объектов. Кроме того, в салоне электропоезда присутствуют система обеззараживания воздуха, подъемники для маломобильных граждан, пеленальные столики и USB-зарядки на каждом сиденье.