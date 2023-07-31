Дело возбудили после удара током ребенка на заброшенной подстанции

В Тверской области возбуждено уголовное дело о халатности после травмирования 11-летнего ребенка в результате удара током на территории бывшего стекольного завода. Об этом сообщает региональное СУ СК России.

Инцидент произошел 28 июля в поселке Красноармейский Вышневолоцкого округа. Следствие полагает, что 11-летний мальчик беспрепятственно прошел в электрораспределительную подстанцию на территории бывшего стекольного завода «Красный май» и прикоснулся к оказавшимся под напряжением элементам, в результате чего получил удар током.

Как уточняют «Тверские ведомости», пострадавшего доставили в реанимацию. Информация о его текущем состоянии не приводится.

Следственные органы по результатам проведенной проверки возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ «Халатность». По поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина в центральный аппарат ведомства был представлен доклад.

«Проведен осмотр территории бывшего завода и расположенной на ней подстанции, доступ к которой свободный, какие-либо предупреждающие и запрещающие знаки отсутствуют. В настоящее время принятыми мерами доступ третьих лиц к подстанции исключен», — говорится в сообщении СК.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы, допрашиваются свидетели. Все обстоятельства устанавливаются.