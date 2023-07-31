Власти Петербурга не дали разрешение на строительство шести храмов

В Санкт-Петербурге городская комиссия по генеральному плану отказала РПЦ в изменении зонирования земельных участков, необходимом для строительства нескольких церквей.

По данным «Делового Петербурга», на пересечении 2-й Советской улицы и проспекта Бакунина не будут восстанавливать взорванную в 1930-е годы церковь Св. Николая Чудотворца и Св. благ. князя Александра Невского. Также в Коломне отказались воссоздавать церковь Воскресения на площади Кулибина, на площади Тургенева — Покровскую церковь, на Митрофаньевском кладбище — церковь Митрофания Воронежского.

Кроме того, церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы в Пушкарском саду и Троицко-Петровский собор на Троицкой площади не будут восстановлены. Пока решено отложить строительство колокольни возле Смольного собора. При этом в протоколах комиссии причины подобных решений не называются, отмечает телеканал «78».

Ранее сообщалось, что двое подростков забрались на лютеранскую церковь Святого Михаила, расположенную на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. На кадрах видно, что руферы смогли вскарабкаться прямо на крест. Молодые люди вооружились смартфонами и устроили фотосессию, сидя на самой вершине купола.