Стали известны подробности состояния попавшей под катер 12-летней девочки

Врачи прооперировали 12-летнюю девочку, попавшую под катер во время купания на реке Сок в Самарской области, ее состояние оценивается как стабильно тяжелое. Об этом в понедельник, 31 июля, сообщили порталу 63.RU в Самарской областной клинической больнице им. В.Д. Середавина.

Ребенка привез в медучреждение отец вместе со скорой. В ночь на 31 июля ее прооперировали, девочка находится в реанимации.

Врачам удалось сохранить ноги девочки, но медики пока не прогнозируют, сможет ли она ходить. Кроме того, ребенку необходимо восполнить большую потерю крови, сообщает портал.

Инцидент произошел 30 июля. Неизвестный на катере изрубил винтом ноги купающейся 12-летней девочке в 15 м от берега. Пострадавшего ребенка госпитализировали с сильной кровопотерей

Управлявшего катером и скрывшегося с места происшествия сейчас ищут. В отношении водителя судна возбуждено уголовное дело по ч. 1.1 ст. 263 УК РФ.