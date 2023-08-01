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Российские компании создают стратегическое партнерство по разработке электрокаров

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Фото: РИА Новости/пресс-служба «Атом»
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«Тинькофф Авто» и производитель российских электромобилей АТОМ подписали меморандум о стратегическом партнерстве, говорится в релизе «Тинькофф Авто».

В рамках партнерства компании планируют не только развивать онлайн-продажи отечественных электромобилей, но и создать инновационные инструменты и сервисы, которые будут интегрированы в российский электромобиль.

«Тинькофф Авто» стал технологическим партнером АТОМ и обеспечил прием оплаты предзаказов на электромобили в течение 2023 года, а с 2025 года станет партнером АТОМ и в сфере их продажи. Оформить предзаказ на автомобиль на сайтах компаний АТОМ и «Тинькофф Авто» можно уже с 31 июля 2023 года.

В рамках сотрудничества компании также создадут автомобильный маркетплейс, который будет интегрирован в систему управления электромобилем и будет включать такие сервисы, как автострахование, вызов эвакуатора, автоконсьерж, бронь столиков в ресторане, заказ еды и т.д. Кроме того, «Тинькофф Авто» и АТОМ прорабатывают создание автомобильной эквайринговой платформы, с помощью которой можно будет оплачивать покупки на маркетплейсе, и возможность предоставления доступа к автомобилю с помощью Tinkoff ID. Также планируется интеграция Tinkoff Pay в бортовые компьютеры, за счет чего покупку можно будет совершить без использования карт, терминалов, телефонов и других устройств. Tinkoff Pay может также быть встроен в ключ, брелок или другой автомобильный аксессуар, которым его владелец сможет расплачиваться в любом магазине.

«Тенденция онлайн-покупок уже давно стала частью жизни каждого жителя современного мегаполиса. Но до сих пор проблематично выбрать автомобиль онлайн и доставить к нужному часу. Этот сервис должен быть доступен в условиях новой городской мобильности. Сегодня мы нашли визионеров в лице авторитетного финтех-игрока в автомобильной сфере — „Тинькофф Авто“. Наша цель — упростить процесс покупки электромобиля для каждого пользователя, сделав его быстрым и бесконтактным», — заявил генеральный директор бренда АТОМ Игорь Поваразднюк.

«Партнерство с АТОМ для нас — стратегическое, а рынок российских электрокаров — новая планка для развития. Автомобили сегодня уже больше, чем просто средство передвижения, а электрокары — это новый уровень потребительских устройств, в которых важен пользовательский UX и набор актуальных сервисов для автолюбителей. И мы будем рады применить финтех-экспертизу в пилотном российском электрокаре, а затем применять наработки для развития этого сегмента рынка в России», — резюмировал руководитель «Тинькофф Авто» Денис Мусиенко.

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