За неделю на дорогах Москвы зарегистрировали 153 ДТП

В период с 24 по 30 июля на столичных дорогах произошло 153 дорожно-транспортных происшествия, в результате которых четыре человека погибли и 161 получили ранения, в том числе 18 несовершеннолетних. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Москвы 31 июля.

Самыми распространенными видами ДТП стали столкновения автомобилей и наезды на пешеходов ― всего 69 и 40 случаев соответственно.

27 июля стал самым аварийным днем: в четверг в Москве зарегистрировали 27 ДТП. Тем временем 30 июля, в воскресенье, в столице зафиксировали минимальное количество аварий за неделю ― всего девять инцидентов.

Также в столице пресекли 447 эпизодов управления авто водителями с признаками опьянения.

Днем ранее, 31 июля, стало известно, что с начала сезона проката электросамокатов в Москве заблокировали более 7 тыс. аккаунтов нарушителей правил пользования средствами индивидуальной мобильности.

Всего с начала сезона к административной ответственности за нарушения ПДД для средств индивидуальной мобильности привлекли более 15 тыс. водителей самокатов.