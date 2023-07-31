Правительство расширило список стран для въезда в РФ по электронной визе

Правительство РФ расширило перечень стран, граждане которых могут въехать в Россию по электронной визе. Соответствующее распоряжение 31 июля подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

«С 1 августа 2023 года граждане Вьетнама, Камбоджи и Мьянмы смогут въехать в Россию, используя единую электронную визу», — говорится в сообщении пресс-службы кабмина.

Благодаря такому решению в списке стран, граждане которых могут использовать такую визу, числится до 55 государств.

Ранее в этот день департамент МИД РФ сообщил о запуске единой электронной визы с 1 августа. На сайте ведомства запущен таймер обратного отсчета.

В тот же день вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко заявил, что первыми странами, с которыми Россия запустит систему электронных виз, могут стать КНР и Индия.

Президент РФ Владимир Путин 28 июня призвал как можно скорее запустить электронные визы и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы все формальности для иностранных туристов были максимально удобными.