Количество заражений инфекцией в лагере под Тулой выросло до 31

В Тульской области в детском оздоровительном лагере имени Саши Чекалина произошла вспышка кишечной инфекции. Количество заразившихся выросло до 31. Недомогание выявили и 29 детей и двоих взрослых.

Всем пострадавшим оказана медицинская помощь. На территории лагеря проводится санитарная уборка. Проверка по факту случившегося продолжается.

Ситуацию обсудили на оперативном совещании в правительстве региона. Губернатор Алексей Дюмин поручил строго наказать виновных. По его словам, которые приводит ТСН-24, ситуация абсолютно недопустимая, это халатность, виновные должны быть наказаны.

Ранее, 29 июля сообщалось о массовом отравлении более 60 человек в детском лагере «Горный Орленок» в Шебалинском районе Республики Алтай. Рассматривается решение о приостановлении деятельности лагеря.