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Экономист рассказала о тенденции к деиндустриализации в Германии

Экономист Беленькая: экономика Германии находится не в лучшей форме
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Фото: Global Look Press/Wolfram Kastl
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Тенденция к деиндустриализации в последнее десятилетие была у многих развитых экономик, но некоторые страны делают успехи в преодолении этого тренда, чего пока нельзя сказать о Германии, считает руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая. Об этом она рассказала «Известиям» 31 июля.

Накануне председатель оппозиционного Христианско-демократического союза Фридрих Мерц в интервью агентству DPA заявил, что Германия оказалась перед угрозой дальнейшего падения экономики, деиндустриализации.

Экономист Беленькая привела результаты исследования минфина США, согласно которым с конца 2021 года расходы на промышленное строительство в реальном выражении удвоились, при этом расходы на строительство в производстве компьютеров, электроники, электротехники увеличились почти в четыре раза. Эксперт обратила внимание на то, что в Австралии и Великобритании в 2022-м реальные расходы на промышленное строительство выросли на 40% к 2021 году, в то время как в Германии новое промышленное строительство стагнировало после десятилетней тенденции к снижению.

«Сейчас экономика Германии находится не в лучшей форме — к последствиям энергокризиса прошлого года, усиленного резким сокращением поставок газа из России, добавляется негативное влияние высокой инфляции, ужесточения ДКП (денежно-кредитной политики. — Ред.) ЕЦБ (Европейского центрального банка. — Ред.), слабого внешнего спроса (в частности, из-за негативной динамики импорта со стороны Китая). В I квартале 2023 года экономика Германии была в мягкой технической рецессии (ВВП сокращался второй квартала подряд), а во II квартале 2023 года был нулевой рост при консенсус-прогнозе повышения на 0,1%», — отметила Беленькая.

Назад в рецессию: европейская промышленность в остром кризисе
Падение производства стало худшим с времен ковида, хотя цены на энергию не выросли

Эксперт подчеркнула, что наиболее трудная ситуация складывается в промышленном секторе страны.

«Индекс производственной активности HCOB Germany Manufacturing PMI в июле (предварительное значение) упал до 38,8 — это худшее значение с мая 2020 года, когда мировая экономика находилась в эпицентре кризиса, связанного с пандемией COVID-19. Индекс делового климата Ifo Business Climate снижается третий месяц подряд и в июле вернулся к минимуму с ноября прошлого года. Обновленный прогноз мировой экономики, опубликованный МВФ (Международным валютным фондом. — Ред.), на прошлой неделе, предполагает, что Германия будет единственной страной G7, где экономика сократится в этом году, причем прогноз спада ухудшен с -0,1% до -0,3%. Но в будущем году ожидается рост на 1,3%», — объяснила она.

При этом экономист добавила, что на прошлой неделе стало известно, что ФРГ планирует направить субсидию в €20 млрд до 2027 года компаниям, которые строят в стране предприятия по выпуску чипов.

«Это обусловлено желанием снизить зависимость от внешних поставок, например, из Южной Кореи и Тайваня. Сумма субсидии, рассчитанная на несколько лет, конечно, уступает объему финансирования производства полупроводников в США ($52 млрд). Вряд ли она сама по себе переломит многолетнюю тенденцию к деиндустриализации Германии, однако может изменить к лучшему технологический профиль немецкого производства», — заключила Беленькая.

Ранее, в начале июня, депутат Европарламента от ФРГ Гуннар Бек сообщил «Известиям», что рецессия в Германии вызывает серьезную озабоченность в Брюсселе, поскольку последствия для Евросоюза могут быть катастрофическими. По слова европарламентария, энергетическая инфляция в ФРГ достигла своего пика в 9,4%, а цены на продукты питания увеличились на 18%. Также он добавил, что «если падет Германия», то падет и Евросоюз.

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