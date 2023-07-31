Молдавия денонсирует два соглашения с ФСБ и СВР России

Служба разведки и безопасности (СИБ) Молдавии денонсировала соглашение о партнерстве с ФСБ России и начала аналогичную процедуру по соглашению о сотрудничестве со Службой внешней разведки (СВР) РФ.

Как 31 июля говорится в сообщении ведомства, с начала спецоперации России на Украине фактически сотрудничество СИБ со спецслужбами РФ было прекращено. Вышеназванные договоренности, как указали в СИБ, утратили смысл.

Ранее, 26 июля, власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску объяснил это решение тем, что молдавские власти заподозрили российских дипломатов в шпионаже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что шаги такого рода по дипломатическим правилам не оставляются без взаимных действий.