Тюменские депутаты одобрили строительство студенческого кампуса

Депутаты Тюменской областной думы одобрили возведение в Тюмени студенческого кампуса. На его строительство потратят 32 млрд рублей. Половина суммы поступит из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Планируется разместить на территории кампуса 10 объектов, общая площадь которых составит порядка 167 тыс. кв. м. Здесь будут не только учебно-лабораторный комплекс и технопарк, но и спорткомплекс, четыре общежития на почти 5 тыс. мест, конгресс-центр. Кроме того, в кампусе разместят центр поддержки и развития талантливой молодежи и гостиницу, пишет megatyumen.ru.

Ранее сообщалось, что в России в рамках нацпроекта «Наука и университеты» к 2030 году построят сеть университетских кампусов площадью более 1 млн кв. м. В их состав войдут студенческие апартаменты, коворкинги, лаборатории, площадки для стартапов и жилье. Всего будет создано около 30 новых кампусов.