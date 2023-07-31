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Инновационную систему очистки воздуха установили на курском предприятии

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На курском предприятии ООО «Грибная радуга» установили инновационную систему очистки воздуха стоимостью 200 млн рублей. Об этом сообщает региональное правительство.

«Мы договорились с компанией, что она за свой счет поставит новую систему очистки — скруббер. Стоимость данного проекта составила более 200 млн рублей. Это дорогостоящая система очистки, которая будет применяться в России впервые», — рассказал заместитель губернатора Сергей Стародубцев.

Как объяснил зампредседателя правительства региона Константин Поляков, некоторое время назад от местных жителей поступали жалобы на периодически возникающий неприятный запах вблизи «Грибной радуги». Предприятию было вынесено представление об устранении нарушений, на сегодняшний день оно полностью выполнено.

ИА «Абирег» пишет, что помимо грибов предприятие производит собственный компост. Именно при его изготовлении выделяется неприятный запах аммиака.

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