Реклама
Прямой эфир
Мир
Миссия РФ в ООН заявила об ожидании объективности оценки терактов Киева
Происшествия
ВСУ выпустили 27 снарядов по Донецку и Макеевке
Политика
Путин подписал закон об увеличении штрафов за неявку в военкомат по повестке
Армия
ВС РФ уничтожили цех по сборке беспилотников ВСУ в Харьковской области
Общество
Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия победы в ВОВ
Общество
Около 30 новых университетских кампусов построят в России к 2030 году
Мир
Парламент Молдавии продлил режим ЧП на 60 дней
Общество
Мосгорсуд 16 августа рассмотрит жалобу на продление домашнего ареста Блиновской
Авто
Минтранс предложил увеличить штраф за неоплату проезда в системе «Платон»
Общество
Суд признал законным приговор Кара-Мурзе
Мир
Молдавия денонсирует два соглашения с ФСБ и СВР России
Мир
Мэр Тбилиси счел протест из-за прибытия российского лайнера актом против Грузии
Спорт
В Чехии разрешили российским теннисистам участвовать в турнире

В 2023 году число китайских авто со спутниковой сигнализацией выросло в пять раз

0
Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Число автомобилей китайских производителей, которые российские покупатели оснащают системами спутниковой сигнализации, увеличилось за шесть месяцев этого года в пять раз по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на замгендиректора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова.

В первом полугодии 2023 года число краж китайских авто оставалась примерно таким же, как в прошлом году. Большую часть угнанных автомобилей составляли машины китайских брендов экономкласса и среднего класса. Поскольку во второй половине 2022 года российский рынок премиальных авто китайских брендов значительно вырос, страховщики прогнозируют растущую популярность таких машин среди угонщиков.

«За шесть месяцев 2023 года мы наблюдаем пятикратный рост числа китайских машин, которые страхуются со «спутником». Стоимость автомобилей значительно выросла, и мы видим заинтересованность клиентов в том, чтобы сохранить свой автомобиль и обеспечить его максимальную защиту», ― отметил Игорь Иванов.

И не черствеет: 65 лет «буханке» из Ульяновска
На тесте «Известий» юбилейная версия микроавтобуса «УАЗ»

Ранее, 28 июля, аналитики назвали самые популярные марки китайского автопрома среди россиян — Omoda, Changan, Haval, Chery и Geely.

Эксперты добавили, что в первом полугодии 2023-го клиенты финансовой организации приобрели в кредит порядка 7 тыс. новых автомобилей из Китая, направив на сделки около 12,5 млрд рублей — почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом средний размер одного кредита на китайские машины в первом полугодии вырос до 1,7 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023