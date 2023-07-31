В 2023 году число китайских авто со спутниковой сигнализацией выросло в пять раз

Число автомобилей китайских производителей, которые российские покупатели оснащают системами спутниковой сигнализации, увеличилось за шесть месяцев этого года в пять раз по сравнению с тем же периодом 2022-го. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на замгендиректора страховой компании «РЕСО-Гарантия» Игоря Иванова.

В первом полугодии 2023 года число краж китайских авто оставалась примерно таким же, как в прошлом году. Большую часть угнанных автомобилей составляли машины китайских брендов экономкласса и среднего класса. Поскольку во второй половине 2022 года российский рынок премиальных авто китайских брендов значительно вырос, страховщики прогнозируют растущую популярность таких машин среди угонщиков.

«За шесть месяцев 2023 года мы наблюдаем пятикратный рост числа китайских машин, которые страхуются со «спутником». Стоимость автомобилей значительно выросла, и мы видим заинтересованность клиентов в том, чтобы сохранить свой автомобиль и обеспечить его максимальную защиту», ― отметил Игорь Иванов.

Ранее, 28 июля, аналитики назвали самые популярные марки китайского автопрома среди россиян — Omoda, Changan, Haval, Chery и Geely.

Эксперты добавили, что в первом полугодии 2023-го клиенты финансовой организации приобрели в кредит порядка 7 тыс. новых автомобилей из Китая, направив на сделки около 12,5 млрд рублей — почти на четверть больше, чем за аналогичный период 2022-го. При этом средний размер одного кредита на китайские машины в первом полугодии вырос до 1,7 млн рублей.