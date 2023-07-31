Путин подписал указ о подготовке празднования 80-летия победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о подготовке и проведении празднования 80-летия победы в Великой Отечественной войне. Документ был опубликован в понедельник, 31 июля, на официальном сайте правовой информации.

Согласно указу, правительство должно разработать план мероприятий в трехмесячный срок. Президентом также было дано поручение предусмотреть участие в нем иностранных лидеров.

Согласно указу, Министерству иностранных дел РФ требуется «обеспечить необходимое политико-дипломатическое содействие в проведении праздничных мероприятий».

Координацией деятельности по подготовке празднований займется оргкомитет «Победа», уточняется в документе.

Ранее, 28 апреля, Путин подписал закон о приравнивании жителей осажденного Сталинграда к ветеранам Великой Отечественной войны. Теперь они имеют право на те же льготы, что и ветераны ВОВ. В их число входит право получения двух пенсий, ежемесячные денежные выплаты, возможность улучшить жилищные условия в случае необходимости за счет федерального бюджета.