Около 30 новых университетских кампусов построят в России к 2030 году

В России к 2030 году построят сеть университетских кампусов площадью более 1 млн кв. м. Их возведение предусмотрено нацпроектом «Наука и университеты». В их состав войдут студенческие апартаменты, коворкинги, лаборатории, площадки для стартапов и жилье, рассказали 31 июля в группе «Родина».

Предполагается, что всего будет создано около 30 новых кампусов. При этом уточняется, что строится и проектируется 17 кампусов с широкой географией – от Калининграда до Сахалина.

«Строительство кампусов — масштабная программа: объем инвестиций в кампусы второй волны — 462 млрд рублей, 46% из них — частные. Кампусы второй волны создаются в рамках концессионного механизма. То есть ответственность инвестора не заканчивается вводом в эксплуатацию, но еще в течение 15 лет после строительства мы управляем тем, что получилось», — объяснил директор по взаимодействию с государственными органами группы «Родина» Максим Петренко.

В то же время основатель и владелец группы «Родина» Владимир Щекин подчеркнул, что проект развития кампусов в стране может оказать мощное влияние на российскую экономику.

«Подобная инициатива была реализована, в частности, в Италии после кризиса 2008 года, когда местные университеты, власти и бизнес создавали кампусы. Это дало серьезный толчок развитию регионов, позволило в экономическом и географическом плане сбалансировать развитие страны. В России новые кампусы могут сыграть такую же роль – они объединят потенциал локального бизнеса и науки, усилят кадровое обеспечение регионов, что в конечном счете приведет к новому импульсу развития городов», — уточнил он.

По его мнению, возведение кампусов повлияет на рынок недвижимости регионов, так как в их составе появится социальная, жилая и коммерческая недвижимость.

«По нашим оценкам, программа может ускорить строительство в регионах на 10-15%», — добавил Щекин.

Ранее, 24 июля, председатель правительства России Михаил Мишустин в рамках рабочей поездки во Владивосток ознакомился с планом территориального развития Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и инновационно-образовательной среды острова Русский. Тогда отмечалось, что в рамках развития территории запланировано строительство второй очереди кампуса ДВФУ.