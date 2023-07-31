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В Коломенском пройдет семейный ИТ-фестиваль

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Игорь Иванко
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2 сентября в московском музее-заповеднике «Коломенское» пройдет семейный фестиваль «ИТ-Пикник». Об этом сообщили организаторы мероприятия — «Тинькофф», конференция для ИТ-специалистов CodeFest и организатор музыкальных фестивалей «Мельница».

По словам организаторов, фестиваль «объединит ведущие компании IT-индустрии и более 30 тысяч ИТ-специалистов и их семей». В программу войдут мероприятия как для специалистов, так и для самого широкого круга участников, включая детей. Будут предложены семинары на тему технологий и науки, лекции и мастер-классы от ведущих экспертов отрасли, а также интерактивные площадки от крупнейших ИТ-компаний России, где каждый желающий сможет познакомиться с новыми разработками и сервисами.

На фестивале также будут работать свыше 15 интерактивных площадок. Там можно будет принять участие в мастер-классах, шахматных турнирах и VR-активностях, связанных с робототехникой и космонавтикой. Так, в зоне, организованной Музеем космонавтики, пройдет мастер-класс «Создай ракету» и викторина «Лунный космоквиз», а Московский планетарий проведет для детей квест-куб «Квест на Марс!», где участникам предстоит, выполняя различные задания, за 90 минут завершить миссию и совершить посадку на Марс.

Весь день на «Пикнике» будет проходить музыкальная программа. Перед зрителями выступят Therr Maitz, The Hatters, Zoloto, Антоха МС и Сироткин, а также главный хедлайнер фестиваля, имя которого организаторы пока держат в секрете. Кроме того, известные исполнители проведут для гостей мастер-классы по игре на барабанах, бас-гитаре и электрогитаре.

Партнерами фестиваля станут крупные российские ИТ-компании. По словам организаторов, главной целью фестиваля станет объединение IT-сообщества и создание для разработчиков атмосферы, которая поможет участникам налаживать контакты и обмениваться опытом с коллегами и партнерами.

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