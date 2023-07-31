Взрыв газового баллона произошел в Волгодонске
Взрыв газового баллона произошел в гаражном кооперативе в Волгодонске Ростовской области, сообщил журналистам 31 июля представитель ГУМЧС России по региону.
«В 9.35 поступила информация о том, что в гаражном кооперативе на проспекте Мира, дом 15 произошел взрыв, предварительно, газового баллона», — уточнили спасатели.
По их данным, повреждены пять гаражей, два из них полностью разрушены.
На странице «ВКонтакте» глава администрации Волгодонска Сергей Макаров отметил, что пострадавших нет. Основной версией произошедшего специалисты назвали взрыв бытового газа.
«Никаких взрывных устройств не было», — добавил он.
В начале июля взрыв бытового газа произошел в селе Инаркой Терского муниципального района Кабардино-Балкарии. Вспышка газовоздушной смеси произошла из-за разгерметизации газового баллона на территории частного дома. Пострадали шесть человек.