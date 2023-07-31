Как пользоваться каршерингом в 2023 году: условия и цены

Иметь собственный автомобиль в городе не всегда удобно, а добираться на такси дорого. Чтобы сэкономить, можно воспользоваться сервисом каршеринга. Какие правила и цены действуют на аренду автомобиля в 2023 году — в материале «Известий».

Что такое каршеринг и как он работает в 2023 году

Каршеринг — система краткосрочной аренды с поминутной оплатой. Это подразумевает, что в течение одного дня поездки на машине делят между собой сразу несколько человек (в переводе с англ. car — «автомобиль», sharing — «делить»). Взять автомобиль можно на любом парковочном месте в городе.

Все действия по аренде осуществляются через мобильное приложение. Там же пользователю покажут ближайшую к нему машину, которую надо разблокировать с помощью смартфона. В конечной точке маршрута деньги за поездку списываются с банковской карты.

Парковка, заправка и страховка, как правило, уже входят в стоимость аренды. При этом каршеринг не освобождает водителя от дорожных штрафов. Деньги за нарушение ПДД автоматически списываются со счета клиента.

Какой каршеринг лучше выбрать в 2023 году

По данным на начало 2023 года, в России работает 25 компаний в 20 городах. Наибольший процент автомобилей приходится на лидеров отрасли «Яндекс Драйв», «Делимобиль», «Ситидрайв» и BelkaCar. Еще два молодых оператора — «МатрешCar» и TimCar.

Арендовать можно как бюджетные Renault Kaptur или Hyundai Solaris, так и премиальные Mercedes-Benz и даже Porsche. Цены на сервис зависят от модели автомобиля и вида аренды (поминутно или посуточно). Если нужно ехать далеко, то лучше выбрать компанию с суточным тарифом. Когда надо произвести впечатление, то наличие автомобилей премиум-класса и расценки на них надо уточнить у оператора.

Для того чтобы проехать по городу, самый оптимальный вариант — «Яндекс Драйв» и «Делимобиль». Они предлагают самый дешевый каршеринг — 5 рублей в минуту. Кроме того, предусмотрен дешевый тариф по утрам и в выходные дни. Время в режиме ожидания стоит 1,9 рубля в минуту.

Тарифы BelkaCar начинаются от 8 рублей, время ожидания — 2,5 рубля. Также можно воспользоваться суточным тарифом за 2250 рублей с лимитом по пробегу 100 км (последующие километры оплачиваются 7 руб./км).

В «МатрешCar» цены варьируются от 9 до 15 рублей за минуту, суточный тариф — от 2,2 тыс. до 6 тыс. рублей.

Как стать пользователем каршеринга в 2023 году

Вне зависимости от выбора предварительно потребуется скачать мобильное приложение сервиса и пройти в нем регистрацию. Установить можно сразу несколько приложений, чтобы сравнить условия и подобрать наиболее подходящий вариант.

В графе нужно указать свои личные данные и загрузить страницы паспорта с пропиской, а также водительское удостоверение. В некоторых приложениях могут потребовать сделать селфи со страницей паспорта, где фото.

Проверка документов обычно занимает от двух часов до нескольких дней. По ее итогам придет уведомление на телефон. После одобрения заявки нужно привязать к аккаунту банковскую карту, и можно пользоваться приложением.

Пользователю будут предоставлены все данные о марке и модели выбранного автомобиля, тариф, запас бензина и другие данные. Для аренды нужно нажать кнопку бронирования. После этого сервис предоставляет несколько минут, чтобы дойти до машины, а затем еще несколько минут для ее осмотра. По истечении времени включится режим ожидания.

В конце поездки нужно завершить аренду, нажав на соответствующую кнопку.

Какие правила для водителей каршеринга действуют в 2023 году

Основная часть компаний допускает за руль только с опытом вождения от двух лет. Также, как правило, есть ограничение по возрасту — от 21 года. В ряде случаев можно пользоваться каршерингом с 18 лет сразу после получения прав. Однако за нарушения с карты спишутся деньги.

Среди других требований — запрет на перевозку животных без переноски, передачу управления автомобилем другому человеку, порчу салона или сиденья, курение.

Поведение водителя фиксируется установленной в салоне видеокамерой. Отключать или заклеивать ее нельзя. Иначе можно нарваться на штраф и попасть в черный список — тогда брать машину в каршеринг уже будет нельзя.

Можно ли отказаться от зарезервированного автомобиля в 2023 году

Если на автомобиле обнаружились какие-либо повреждения, необходимо сразу же сообщить об этом в техподдержку и отменить поездку.

Рекомендуется снять все изъяны на смартфон со всех возможных ракурсов. Сделать это нужно и когда на сиденье остались пятна или мусор от прежнего пользователя. Зафиксируйте их лучше отдельным кадром или даже несколькими.

Снимки необходимо отправить в приложение с описанием проблемы, чтобы доказать, что порча машины произошла до поездки. В противном случае штраф спишут с вашей карты.

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