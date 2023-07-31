Сообщения о том, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали второй этап контрнаступления, являются выдумкой Запада, которая должна оправдать отсутствие успеха украинских военных при ведении боевых действий. Такое мнение военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук высказал в понедельник, 31 июля.

По его словам, Украина почти полностью исчерпала свой военный ресурс и не может вести боевые действия.

«Теперь Украина перебрасывает людей, личный и стратегический состав, на запорожское направлении, под удары нашей артиллерии. Потери ВСУ за последнюю неделю колоссальны, и это говорит нам о том, что нет никакого продвижения вперед», — сказал Матвийчук в разговоре с Lenta.Ru.

При этом военный эксперт отметил, что ВСУ действительно сменили свою военную стратегию.

«Мы отмечаем, что ВСУ начали перебрасывать оружие на запорожское направление. Тактику они всё же изменили: бронированная техника подвозит пехоту к линии соприкосновения, а потом уходит, чтобы не потерять свою технику в ходе боевых действий. Это ведет к неоправданным потерям личного состава», — заключил полковник в отставке.

29 июля телеканал CNN сообщил, что усилия украинских военных по прорыву российской обороны могут указывать на то, что ВСУ начали новый этап контрнаступления.

Утверждается, что украинские войска удваивают усилия по прорыву мощной обороны российских сил. Аналитик Института изучения войны Джордж Баррос отметил, что на начало нового этапа также указывает появившаяся информация о том, что Киев кинул в бой батальоны и бригады полного состава, пишет Life.Ru.

Ранее, 21 июля, отставной офицер НАТО Ставрос Атламазоглу написал в статье для издания 19Fortyfive о том, что боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдают позиции российской армии вопреки планам Киева по контрнаступлению. По его словам, российская армия продвигается к западу от линии Кременная – Сватово, несмотря на обилие лесов.

20 июля советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк признал сложности с контрнаступлением ВСУ. Киев ожидает, что украинское контрнаступление будет «долгим и сложным», сказал он.

В этот же день полковник ВС США Дуглас Макгрегор заявил, что Зеленский пытается скрыть, что ВСУ потеряли 26 тыс. человек в ходе контрнаступления. Макгрегор отметил, что, по его мнению, Зеленского в настоящее время может спасти из сложившейся ситуации лишь участие в конфликте какой-либо третьей стороны.

До этого, 13 июля, американский журналист Сеймур Херш назвал признаком неудач украинской армии в контрнаступлении отсутствие материалов о нем на первых полосах западных изданий. Он добавил, что украинское контрнаступление как для Киева, так и для Вашингтона будет иметь ряд негативных последствий.

Спецоперация по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее начале было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.