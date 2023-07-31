В Москве пройдет международный конгресс Urban Health

Первым ключевым событием Московского урбанистического форума в Гостином Дворе станет III Международный конгресс Urban Health, который пройдет 2–3 августа. Деловая программа включает в себя множество панельных дискуссий по тематическим направлениям: «Инфраструктура и строительство», «Здоровье и ЗОЖ», «Экология», «Активное долголетие». Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В Москве мы стараемся создать для горожан такие условия, чтобы быть здоровым было просто. Это не только формирование качественно нового каркаса медицины — с суперсовременным оборудованием и квалифицированными врачами. Это мощная системная работа, которая ведется уже более 10 лет. Это и создание доступной спортивной инфраструктуры, и цифровые сервисы для контроля состояния своего организма в электронной медкарте прямо в смартфоне, проверка здоровья в удобном формате — в парках в павильонах «Здоровая Москва» и в центрах госуслуг у дома. Это «Московское долголетие», которое полностью меняет представление о жизни на пенсии. Это «Спортивные выходные» — бесплатные тренировки в интересных локациях. Это лишь небольшая часть того, что город делает, чтобы быть столицей здоровья. В течение двух дней на форуме Urban Health выступят более 150 спикеров и даже голосовой помощник Алиса. Гости узнают, как трансформируется московская медицина, что такое здоровая транспортная инфраструктура и зеленый девелопмент, как оставаться активным и востребованным в возрасте старше 50 лет, как снизить уровень стресса в мегаполисе и как защитить себя от новых типов информационной зависимости. Ждем всех желающих в Гостином Дворе 2 и 3 августа», — рассказала заммэра.

В первый день деловой программы на панельной дискуссии «Мода на здоровье» эксперты и гости форума обсудят, как образ жизни человека определяет его здоровье. Как сам город через создание среды помогает жителям сохранить здоровье и качество жизни? В дискуссии примут участие известный врач, президент ассоциаций молодых урологов Александр Дзидзария, заместитель руководителя департамента здравоохранения города Москвы Андрей Старшинин и генеральный директор фонда ВЦИОМ Константин Абрамов. Сравнить столичный взгляд с точкой зрения регионов поможет министр здравоохранения Сахалинской области Владимир Кузнецов.

«Вечно молодой, вечно в тренде!» — таков слоган дискуссии «Долголетие начинается сейчас». Человеческий организм — это слаженная система, в которой одновременно работает огромное количество механизмов. Чтобы не допускать сбоев, стоит осознанно подходить к вопросам питания и активности. Никогда не поздно начать быть здоровым — вместе с другими экспертами это объяснят гостям форума главный гериатр Москвы Надежда Рунихина и главный внештатный специалист департамента здравоохранения Москвы по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников.

Что такое зеленый девелопмент и как он влияет на качество жизни — об этом в рамках темы «Инфраструктура и строительство» расскажут заместитель руководителя департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы Евгения Семутникова, директор по международному сотрудничеству и устойчивому развитию ДОМ.РФ Марина Слуцкая и другие.

По теме экологии в первый день Urban Health планируется сразу три панельных дискуссии: «Адаптивная городская среда — здоровье населения в условиях климатических изменений», «Город как курорт. Оздоровительный потенциал природы», «Экологически чистая городская среда — инвестиции в здоровье населения». Опытом других стран поделятся зарубежные эксперты: полномочный представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович, мэр города Индаур Пушьямитра Бхаргав (Индия); руководитель Центра урбанистики г. Астаны Еднар Базыкен (Казахстан) и другие. Также экспертами площадки станут заместитель руководителя сети центров московского долголетия Владимир Каменских, профессор, руководитель лаборатории прогнозирования качества окружающей среды и здоровья населения Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Борис Ревич, ландшафтный архитектор «Аптекарского огорода» Артем Паршин и многие другие.

Второй день программы обещает быть не менее насыщенным. На 3 августа запланировано 12 мероприятий, в том числе панельные дискуссии и ток-шоу.

А одну из лекций 3 августа прочитает голосовой помощник Алиса. На панельной дискуссии «Экология в городе для всех. Алиса расскажет» она найдет для желающих ближайшую площадку для раздельного сбора мусора в Москве, научит правильно сортировать отходы, поделится интересными фактами о переработке и даже расскажет экосказку.

Посетителей Urban Health также приглашают на развлекательные ток-шоу: 2 августа гостей конгресса ждет «Кулинарный батл: еда на каждый день и высокая кухня ЗОЖ», в котором примут участие лучшие шеф-повара, а 3 августа — «Батл московских парков. Кто круче?»

С 1 августа по 10 сентября в столице будет проходить Московский урбанистический форум. На это время Гостиный Двор в самом центре столицы станет презентационной площадкой последних достижений социальной сферы. В интерактивном выставочном пространстве гостям представят актуальные тенденции в сфере заботы о здоровье, экспозицию музея вредных привычек, офис управления карьерой, а также расскажут о метанавыках человека будущего. Посетителей ждут десятки лекций и открытые концерты.