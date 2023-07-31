Больше 50 пьяных водителей остановили на дорогах Псковской области
За минувшую неделю инспекторы ГИБДД выявили 54 случая нетрезвого вождения в Псковской области. Восемь человек допустили нарушение повторно.
Всего с 24 по 30 июля пресечено 1435 административных правонарушений, уточняет Псковская лента новостей. Сотрудники Госавтоинспекции отмечают, что пренебрежение правилами движения, а также невнимательность водителей приводят к трагическим последствиям.
В результате аварий за неделю погибли три человека. 18 человек получили травмы различной степени тяжести, уточняет Псковское агентство информации.
В Липецкой области с пятницы по воскресенье зарегистрировали 14 аварий с потерпевшими. Травмы получили 24 человека, один человек погиб.