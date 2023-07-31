Сбежавшего через окно для посылок осужденного задержали в Приамурье
В Амурской области полиция задержала осужденного, который совершил побег из СИЗО № 1 в Благовещенске. 22-летний судимый за кражу мужчина сбежал 30 июля через окно приема посылок в изоляторе. Он должен был выйти на свободу в апреле 2025 года.
Как пишет ИА PriamurMedia со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк, во время оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили места возможного появления беглеца. Около полуночи его поймали на тропинке у реки Бурхановки.
По факту побега возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 313 УК РФ. Задержанного передали сотрудникам регионального Управления ФСИН России. Ему грозит до четырех лет заключения за побег. Сумму расходов, потраченных на поиски, взыщут с осужденного через суд, сообщает Амурская служба новостей со ссылкой на УФСИН по Амурской области.
Также для выяснения обстоятельств, которые способствовали совершению побега, проводится служебная проверка. Ее результаты направят в следственные органы для принятия процессуального решения.