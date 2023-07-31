Обозреватель оценил трейлер «Пила 10»

Фильм «Пила 10», дебютный трейлер которого ранее опубликовала студия Lionsgate, предполагает не полноценное возрождение Джона Крамера, а скорее возвращение в прошлое. Однако то, что в фильме будет вновь задействован главный злодей серии, а не очередной его последователь, не может не радовать, заявил 31 июля обозреватель «Известий» Олег Клещев.

«Судя по трейлеру, действие предстоящего фильма развернется между первой и второй «Пилой». Главный антагонист, Джон «Пила» Крамер, еще не прикован к постели и борется с раком. Гениальный маньяк поехал на лечение в Мексику, где его обманули: обещали вырезать опухоль, но не сделали этого. Это толкает Джона на создание очередной смертельной нравоучительной игры», — рассказал Клещев.

Он отметил, что трейлер новинки обращается к ностальгирующим фанатам: им показали знаменитую куклу, маску свиньи (ею пользовался как сам маньяк, так и его последователи), а Джон Крамер сказал коронную реплику: «Жить или умереть — выбор за вами».

«Много крови, причудливые и жуткие механизмы, попытка научить нечестных врачей ценить свою и чужие жизни — всё в лучших традициях франшизы», — подчеркнул обозреватель.

Клещев также напомнил, что франшиза «Пила» является классикой в жанре хоррор и суммарно она заработала по всему миру более $1 млрд, обойдя другие легендарные серии («Крик», «Техасская резня бензопилой», «Кошмар на улице Вязов» и т.д).

Ранее в этот день сообщалось, что фильм «Барби» американского режиссера Греты Гервиг с Марго Робби и Райаном Гослингом за выходные собрал в прокате по странам СНГ 76 млн рублей. На втором месте в топе — российская кинокартина «За Палыча!». Ее сборы составили 72 млн рублей.