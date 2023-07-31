Два человека пострадали в ДТП с деревом в Самаре
Два человека получили травмы в результате столкновения двух автомобилей на дороге в Самаре. Одна из иномарок врезалась в дерево.
Авария произошла в Кировском районе. По данным НИА «Самара», 40-летний водитель автомобиля Skoda Rapid при движении по улице Цеховой на нерегулируемом перекрестке не предоставил преимущество в движении автомобилю Kia Spectra, которым управлял 37-летний водитель. От удара Skoda изменила траекторию движения и врезалась в дерево.
Водитель Kia был доставлен в больницу, по итогам осмотра ему назначили амбулаторное лечение. Водитель Skoda госпитализирован.
В Республике Алтай микроавтобус с туристами столкнулся с грузовиком. Один человек погиб, еще семь человек получили травмы.