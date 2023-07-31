Прицеп углевоза перевернулся на трассе на Сахалине

На Сахалине произошло крупное ДТП с участием углевоза. В Углегорском районе на трассе между селами Никольское и Ольховка перевернулся прицеп грузового автомобиля.

ИА SakhalinMedia со ссылкой на «Углегорские вести» пишет, что авария произошла в ночь на 31 июля. Установлено, что углевоз двигался от Солнцевского угольного разреза в порт Шахтерск, когда его прицеп перевернулся.

Последствия аварии сейчас ликвидируют.

Ранее стали известны подробности ДТП с участием легкового автомобиля и грузовика на внешней стороне 16-го км МКАД, которое произошло 30 июля. Водитель легкового автомобиля был нетрезв и ехал со скоростью 120 км/ч. Такую версию аварии рассказал «Известиям» второй участник инцидента. По его словам, в салоне легковушки находилось пять человек, все в состоянии алкогольного опьянения. Обошлось без пострадавших.