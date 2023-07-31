Экстренное предупреждение объявили на Колыме из-за циклона
На территории Магаданской области начало действовать экстренное предупреждение из-за надвигающегося циклона. Сильные дожди ожидаются в Ольском муниципальном округе.
Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу ПСЦ Магаданской области, на востоке округа ветер будет достигать 20 м/с. Из-за циклона возможны повреждения линий электропередач и связи, нарушение работы объектов жизнеобеспечения, дорожно-коммунальных служб, ЖКХ, всех видов транспорта.
Ранее сообщалось, что 1 августа на территории северных районов Хабаровского края также прогнозируются опасные метеорологические явления. Сильные дожди, а местами очень сильные, ожидаются в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Охотском, Николаевском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко. Ветер может усилиться до 20 м/с.