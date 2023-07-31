Почти 50 ловушек для вредителей установили в зоне МПП на Камчатке

В Камчатском крае в зоне пунктов пропуска через границу установили 46 феромонных ловушек. Это сделано для того, чтобы снизить риск заноса карантинных вредителей с грузами из-за границы.

Ловушки появились рядом с МПП «Петропавловск-Камчатский» и ВПП «Петропавловск-Камчатский (Елизово). Как пишет ИА KamchatkaMedia, сотрудники Приморского межрегионального управления Россельхознадзора установили их, чтобы выявить таких вредителей, как лесной кольчатый шелкопряд, азиатский подвид непарного шелкопряда, сибирский шелкопряд, американская белая бабочка. Всего ловушки установили на общей площади в 255 га.

Агентство поясняет, что феромоны насекомых — это биологически активные вещества, которые выделяют насекомые для привлечения особей своего вида. В ловушках в качестве приманки используются синтезированные в лаборатории феромоны и аттрактанты с чистотой вещества 95% и более.

Ранее сообщалось, что в лесах Омской области установят 570 феромонных ловушек на непарного, сибирского и лесного кольчатого шелкопряда и усачей рода Monochamus. При помощи ловушек специалисты смогут выяснить, относятся ли гусеницы шелкопряда к опасным карантинным вредителям, которым, например, является азиатский подвид.