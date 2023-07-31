Мужчина при ремонте холодильника в ресторане Москвы получил ожоги

Мужчина получил ожоги во время ремонта холодильного оборудования в ресторане на Цветном бульваре в Москве. Об этом 31 июля сообщает столичная прокуратура.

«В ходе ремонта холодильного оборудования пострадал частный мастер. Мужчина 1984 года рождения с ожогами тела госпитализирован», — уточняет ведомство в Telegram-канале.

В настоящее время Тверская межрайонная прокуратура проводит проверку по факту происшествия.

Ранее, 14 июля, источник «Известий» рассказал, что девушка несколько раз облила москвича кипятком ради документов на квартиру. Мужчина пригласил к себе в гости знакомую, а позже к ним пришли друзья жильца. Она несколько раз облила его кипятком из электрического чайника, чтобы получить документы на квартиру, но, не сумев добиться желаемого, уехала. Друзья мужчины написали на девушку заявление в полицию.