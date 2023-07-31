Патрушев заявил об активизации в Финляндии антироссийских ультраправых организаций

В Финляндии активизировались ультраправые организации, требующие возвращения утраченных по итогам Второй мировой войны территорий. Об этом сообщил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в понедельник, 31 июля, на совещании в Петрозаводске по вопросам безопасности Карелии.

Он указал на то, что политика финских властей, «подогреваемая их кураторами из Вашингтона, разрушает установившиеся после разгрома фашистской Германии добрососедские российско-финляндские отношения».

«Активизировалась деятельность ультраправых организаций, требующих возвращения территорий, утраченных по итогам Второй мировой войны. Видимо, уроки недавнего прошлого не усвоены», — отметил Патрушев.

Он также указал на то, что западные страны на протяжении длительного времени втягивали Финляндию, ставшую новым членом НАТО, в антироссийскую кампанию. По его словам, иностранные спецслужбы, в частности, предпринимают шаги по дестабилизации ситуации в Карелии, активизируя работу по усилению сепаратистских настроений.

«Коллективный Запад в течение длительного времени принимал меры для втягивания Финляндии в антироссийскую кампанию, в том числе с использованием надуманного «карельского вопроса», спекуляциями о якобы существующей российской угрозе», — сказал секретарь Совбеза.

Ранее, в середине июля, обозреватель Сеппо Варьюс в материале издания Ilta-Sanomat выразил мнение, что Финляндия пожалеет о своем решении вступить в НАТО. По его словам, страна вступила в альянс не по идеологическим причинам, а из-за «угрозы» со стороны России, которую навязал Запад.

Финляндия вступила в НАТО 4 апреля. В мае стало известно, что Финляндия и США обсуждают соглашение о двустороннем оборонном сотрудничестве. В случае заключения соглашения ВС США смогут использовать финскую территорию и базы для проведения учений и хранения материалов.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Москва считает планы соглашения об использовании военными НАТО территории Финляндии свидетельством утраты Хельсинки суверенитета.