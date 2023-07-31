Мощные ливни прогнозируют в Хабаровском крае

На территории северных районов Хабаровского края 1 августа прогнозируются опасные метеорологические явления. Сильные дожди, а местами очень сильные, ожидаются в Тугуро-Чумиканском, Аяно-Майском, Охотском, Николаевском, Ульчском районах и районе имени Полины Осипенко. Ветер может усилиться до 20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС по краю ИА AmurMedia предупредили, что ухудшение погоды приведет к возникновению аварийных ситуаций на объектах ЖКХ и ТЭК. Аварии возможны на электрических сетях, не исключено повреждение слабло закрепленных и ветхих конструкций, крыш, транспортных средств.

Главам муниципальных образований направили рекомендации о принятии мер для предупреждения возникновения ЧП и минимизации возможных последствий.

Ранее, 30 июля, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о том, что погодные условия в нескольких регионах России остаются неблагоприятными, в ближайшее время на них снова обрушатся сильные ливни и ветер. Речь в основном идет о Приволжском федеральном округе. Также он упомянул Ленинградскую область и Ненецкий автономный округ.