Свыше 3 тыс. пожаров произошло в Астраханской области в 2023 году

За семь месяцев 2023 года в Астраханской области произошло 3,17 тыс. пожаров. В огне погибли 28 человек, в том числе двое детей.

По данным издания «Астрахань 24», в основном причиной возгораний становится человеческий фактор. В частности, пожары происходят из-за неисправной проводки, курения, оставленной на плите еды, а также неисправной техники.

На территории региона действует особый противопожарный режим. Сотрудники МЧС просят астраханцев соблюдать правила пожарной безопасности, не разводить костры при выезде на природу, ликвидировать сухую траву на участках и прилегающих территориях.

В Рязанской области 30 июля в результате пожара уничтожены больше десятка гаражей и нежилых строений. Причиной горения стала неисправность проводки.