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Африканист допустил ввод Западом санкций против Нигера

Панин: мятежникам, захватившим власть в Нигере, придется доказать профпригодность
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Фото: REUTERS/Souleymane Ag Anara
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Мятежникам, захватившим власть в Нигере, предстоит доказать свою профпригодность. Об этом 31 июля «Известиям» рассказал программный координатор Российского совета по международным делам, исследователь Института Африки РАН Никита Панин.

Эксперт указал на то, что пока рано говорить об итогах государственного переворота в Нигере, также рано говорить о том, какой будет международная реакция. Однако можно отметить, что ситуация во многом проходит по тому же сценарию, как это было в Мали, Буркина-Фасо и Гвинее.

Панин также подчеркнул, что переворот в Нигере негативно скажется на престиже Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС).

«Для ЭКОВАС это, конечно, серьезный удар, потому что меньше месяца назад сменилось председательство в этой региональной интеграции. Теперь председательство закреплено за президентом Нигерии [Бола Тинубу]. Нигерия позиционирует себя как лидера Африки. Престиж может быть подорван, потому что ЭКОВАС, несмотря на то что вводило разного уровня санкции против тех трех стран, где уже были перевороты до Нигера, своих целей добиться не смогло», — сказал он.

Африканист добавил, что для проверки сговорчивости нового руководства Нигера ЭКОВАС направило туда временного президента Чада Махамата Идриса Деби Итно.

«Хотя нужно сказать, что первичные меры ЭКОВАС уже ввело: закрыты границы с Нигером, введен запрет на все финансовые трансакции с теми, кто аффилирован с пришедшими к власти путчистами в Нигере», — сказал он.

По мнению собеседника «Известий», Франция, Великобритания и США сразу же введут санкции против Нигера, если не будет «никаких подвижек».

«Но понятно, что вряд ли это приведет к желаемому для западных стран исходу. Но с другой стороны, пришедшие к власти должны будут доказать свою профпригодность к управлению страной, чтобы всё-таки на фоне отягощенного внешнего давления страна не потеряла управляемость, чтобы она не скатилась в хаос. Нигер — та страна, в которой все внутриполитические процессы и так достаточно хрупки», — заключил он.

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Мятеж в Нигере начался 26 июля с попытки заблокировать главу государства Мохамеда Базума в его резиденции в Ниамее. Президентскую гвардию, организовавшую мятеж, возглавил генерал Омар Чиани. Позже, 27 июля, военные Нигера заявили, что Базум смещен, а государственные границы закрыты. В стране ввели комендантский час и заблокировали дороги, ведущие к национальному телевидению.

В тот же день мятежники заявили о приостановке работы всех учреждений республики. 28 июля Чиани появился в эфире государственного телевидения Нигера в качестве «президента Национального совета по защите родины». В своем выступлении генерал заявил, что мятеж был организован из-за ухудшения ситуации с безопасностью в стране.

29 июля глава дипломатии Европейского союза Жозеп Боррель заявил, что Европа не будет признавать смену власти в результате мятежа в Нигере. Он отметил, что приостановка действия конституции и роспуск демократических институтов ослабляют государство и народ Нигера, чьи мир, стабильность и безопасность необходимо сохранить.

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