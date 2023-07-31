Полиция предложила открыть в ЕАО медвытрезвитель

В ЕАО могут появиться специализированные организации для оказания помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения. Соответствующий законопроект рассмотрел в первом чтении парламент автономии.

Как поясняет ИА EAOMedia со ссылкой на региональное правительство, речь идет об открытии так называемых вытрезвителей. В правоохранительных органах отмечают, что почти треть всех преступлений совершается нетрезвыми людьми. Зачастую они сами становятся жертвами преступлений из-за неадекватного состояния или погибают на улице.

И сам закон, и подзаконные акты к нему планируется принять к новому году. По словам председателя заксобрания Романа Бойко, для открытия вытрезвителей потребуется время.

Ранее, 13 июля, сообщалось, что в Тульской области на открытие вытрезвителей планируют потратить 35 млн рублей. Еще в мае говорилось о том, что в 2024 году в Тульской области хотят открыть первый вытрезвитель, рассчитанный на 10 мест.