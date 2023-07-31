Хабаровские власти заявили о стабилизации ситуации с лесными пожарами

В Хабаровском крае за два выходных дня потушили 49 лесных пожаров на общей площади порядка 90 тыс. га. Улучшению обстановки также способствовали дожди, прошедшие на севере региона. Уровень пожарной опасности снизился.

По словам замминистра — начальника управления сохранения лесов Константина Кузнецова, возгорания действуют в Тугуро-Чумиканском, Охотском и Аяно-Майском районах.

Власти продолжают наращивать силы и средства в борьбе с действующими очагами. Так, накануне к работе подключили 50 специалистов федерального резерва из Амурской области. Пока сил и средств достаточно, дополнительного привлечения в рамках межрегионального маневрирования не требуется.

На утро понедельника, 31 июля, формирования тушат 47 возгораний, работает группировка из 353 человек. В ликвидации задействованы 53 единицы техники и три воздушных судна, отмечает ИА AmurMedia.

Всего с начала пожароопасного сезона в Хабаровском крае зафиксировали 634 пожара на общей площади, превышающей 700 тыс. га. На время режима ЧС в регионе введен запрет на посещение лесов.

Ранее, 25 июля, заместитель руководителя Рослесхоза Алексей Венглинский сообщил «Известиям», что наиболее сложной обстановка с лесными пожарами остается в Якутии, Хабаровском крае и Магаданской области.