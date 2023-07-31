Больше 20 человек пострадали в авариях в Липецкой области за выходные

В Липецкой области с пятницы по воскресенье зарегистрировали 14 серьезных аварий. Травмы получили 24 человека, один человек погиб.

28 июля на дороге Липецк – Борисовка 20-летний водитель автомобиля Omoda C5 допустил столкновение с машиной Volkswagen, вторая иномарка врезалась в Toyota. Травмы получили водители Volkswagen и Toyota, а также два их пассажира. Об этом сообщает GOROD48.

29 июля в Лебедянском районе 65-летний водитель автомобиля Nissan съехал в кювет на дороге Липецк – Данков. Травмы получили сам автомобилист и его пассажиры, пишет LipetskMedia. На дороге Волово – Захаровка – Александровка 70-летний водитель электросамоката при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество «Газели». При столкновении мужчина погиб.

30 июля 19-летний мотоциклист на улице Московской в Липецке допустил столкновение с машиной «Лада Гранта». Два человека госпитализированы.

В Становлянском районе автобус столкнулся с «КамАЗом» на трассе «Дон». 47-летний пассажир автобуса госпитализирован.