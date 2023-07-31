Карта спецоперации на Украине 31 июля

Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 31 июля можно в материале «Известий».

Как сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков на брифинге, на донецком направлении успешно отражены 11 атак противника в районах Белогоровки, Берестового, Спорного, Северного, Марьинки, Водяного и Майорска ДНР. Нанесено поражение ВСУ в районах Краматорска, Новоселовки, Константиновки и Берестового ДНР. Потери противника составили более 220 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная гаубица Panzerhaubitze 2000 производства ФРГ, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», гаубицы «Мста-Б» и Д-20, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На южнодонецком и запорожском направлениях нанесено огневое поражение ВСУ в районах Новоданиловки, Лесного, Преображенки, Малой Токмачки, Работино и Орехова Запорожской области. Отражена атака противника в районе Старомайорского ДНР. В районе Успеновки Запорожской области отражена атака противника и уничтожены три украинские ДРГ.

Пресечена деятельность двух ДРГ в районах Марфополя и Приютного Запорожской области. Потери противника составили до 275 украинских военнослужащих, три танка, шесть боевых машин пехоты, три боевые бронированные машины, пять автомобилей, три гаубицы иностранного производства, в том числе М109 Paladin, М777 производства США и FH-70 производства Великобритании, а также два орудия «Мста-Б» и Д-20.

На краснолиманском направлении отражены две атаки противника в районах Кременной и Кузьмино ЛНР. Нанесено комплексное огневое поражение подразделениям 21-й, 63-й, 67-й механизированных и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах Ямполовки, Торского ДНР, Кузьмино и Кармазиновки ЛНР. Уничтожено до 140 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три пикапа, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На купянском направлении ВС РФ продолжили наступательные действия в районе Куземовки ЛНР и заняли более выгодные позиции. Отражена атака противника в районе Новоселовского ЛНР. Нанесено комплексное огневое поражение ВСУ в районах Красного Первого, Двуречной и Берестового Харьковской области. Потери противника составили более 45 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, а также гаубица Д-20.

На херсонском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, три автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, самоходная артиллерийская установка «Акация», а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожено 458 самолетов, 245 вертолетов, 5381 беспилотный летательный аппарат, 427 зенитных ракетных комплексов, 11 048 танков и других боевых бронированных машин, 1140 боевых машин реактивных систем залпового огня, 5678 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 11 989 единиц специальной военной автомобильной техники.