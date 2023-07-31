Москва решительно осудила теракт в Пакистане

Москва решительно осуждает теракт, произошедший 30 июля в Пакистане, об этом говорится 31 июля в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

«Решительно осуждаем очередную варварскую вылазку экстремистов. Выражаем сочувствие и поддержку семьям погибших, желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим», — говорится в нем.

Дипломат добавила, что в Москве рассчитывают на то, что организаторы теракта будут найдены и наказаны.

По словам Захаровой, среди пострадавших при террористической атаке россиян нет.

Взрыв на съезде партии «Джамиат Улема-и-Ислам» в пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва прогремел в воскресенье, 30 июля. Взрывное устройство в действие привел террорист-смертник.

По данным местных властей, было использовано 10 кг взрывчатки, а на месте преступления обнаружили поражающие элементы. На месте погибли 46 человек.

Министр иностранных дел Пакистана Билавал Бхутто-Зардари осудил взрыв и выразил соболезнования погибшим.