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Эксперт спрогнозировал рост числа инвесторов на российском фондовом рынке

Эксперт Рясков: тренд на рост притока инвесторов на фондовом рынке продолжится
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
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Розничные инвесторы будут заходить на российский фондовый рынок по мере дальнейшего роста ценных бумаг, в первую очередь рынка акций, считает советник генерального директора управляющей компании ПСБ Николай Рясков. Об этом он сообщил «Известиям» 31 июля.

«Думаем, что тренд на увеличение притока инвесторов — физических лиц продолжится, и полагаем, что основной спрос будет сосредоточен в акциях и, возможно, валютных инструментах», — сказал он.

По его словам, в первую очередь рынок акций и замещающих облигаций поддерживают ослабевший рубль и сильная отчетность эмитентов.

«Крупные игроки начинают присматриваться к покупке бумаг, которые могут стать дивидендными историями следующего года», — добавил эксперт.

Среди влияющих на динамику рублевых облигаций факторов он назвал политику Банка России по повышению ключевой ставки и тактику Минфина по заимствованию на открытом рынке.

«Для валютных облигаций этим фактором может стать объем продаж со стороны инвесторов из внешнего контура», — заключил Рясков.

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Ранее, 29 июля, в финансовом маркетплейсе «Выберу.ру» сообщили «Известия», что почти треть опрошенных россиян (31%) занимаются инвестициями. Из них 21% респондентов покупают акции в приложениях банков, 6% — инвестируют с помощью брокера, используя кредитное плечо, а 2% выбирают краудфандинг (вложение в бизнес, в проект, и в дальнейшем получение части прибыли, товара или акций. — Ред.). Еще 2% участвовавших в опросе россиян получили статус квалифицированного инвестора и пользуются более сложными инструментами.

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