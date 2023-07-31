Третий класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье

Повышение класс пожарной опасности ожидается на этой неделе в Московской области. Об этом сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня» со ссылкой на комитет лесного хозяйства региона.

1 августа ожидается второй класс пожарной опасности. На территории Бородинского лесничества вероятно снижение пожарной опасности до первого класса. 2 августа на большей части региона ожидается третий класс пожарной опасности. При этом в Ступинском лесничестве сохранится второй класс.

За три дня в Подмосковье не произошло ни одного природного пожара. Согласно прогнозам, в ближайшие дни осадки в регионе не ожидаются, температура воздуха повысится до +27 градусов.

Ранее в этот день пребывание граждан ограничили в национальном парке «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области. Ситуация связана с повышением пожарной опасности.