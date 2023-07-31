Потепление до +28 градусов спрогнозировали в Карелии

Специалисты гидрометцентра Карелии составили прогноз погоды на август. В течение месяца в республике не ожидаются температурные перепады.

В первой половине августа ожидается +18…+23 градуса. Местами вероятны кратковременные дожди. В отдельные дни температура повысится до +24…+28 градусов. Ночная температура составит около +15 градусов, пишет ИА FlashNord.

Похолодание ожидается к концу месяца. Температура воздуха составит +14…+19 градусов в дневные часы и +6 градусов в ночные часы.

Ранее синоптики спрогнозировали жару до +35 градусов в первую неделю августа в Саратовской области. 2 августа местами вероятна гроза.