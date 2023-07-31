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Иностранные дипломаты прибыли на суд по жалобе на приговор Кара-Мурзе

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Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда
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Дипломаты из зарубежных стран прибыли к зданию первого апелляционного суда общей юрисдикции, который рассмотрит 31 июля жалобу на приговор публицисту и общественному деятелю Владимиру Кара-Мурзе (признан в РФ иностранным агентом). Об этом сообщил корреспондент «Известий».

К настоящему времени приехали автомобили посольств Чехии, Новой Зеландии, Польши. Также около здания суда находятся журналисты.

В апреле Мосгорсуд приговорил публициста к 25 годам колонии строгого режима. Ему также назначен штраф в размере 400 тыс. рублей, запрет на журналистскую деятельность сроком семь лет и ограничение свободы на шесть месяцев после освобождения из колонии.

На заседании присутствовали посол США в России Линн Трейси, а также секретарь политотдела американской дипмиссии Дэвид Бернстайн.

Рассмотрение дела по существу проходило в закрытом режиме — следствие объяснило его наличием секретных материалов, отмечает «Газета.Ru».

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По данным следствия, Кара-Мурза в ходе выступления в палате представителей американского штата Аризона сообщил заведомо ложную информацию о действиях ВС России в ходе спецоперации по защите Донбасса. 22 апреля 2022 года Кара-Мурза был арестован, и в тот же день Минюст включил его в реестр физлиц-иноагентов.

Кроме того, подсудимому вменяют работу в интересах неправительственной организации, деятельность которой считается нежелательной на территории России. Речь идет о конференции в поддержку политзаключенных, которая состоялась в московском Сахаровском центре (признан иностранным агентом) 27 октября 2021 года и, по мнению следствия, была оплачена НПО Free Russia Foundation (признана нежелательной в России организацией).

Также отмечается, что Кара-Мурза выполнял обязанности вице-президента фонда, однако, по данным «Известий», летом 2021 года оставил должность. Тем не менее в распоряжении СК России появились доказательства того, что он давал консультации сотрудникам иностранных спецслужб. Стоимость услуг оценивалась в $30 тыс. в месяц.

В ходе рассмотрения уголовного дела фигурант заявил, что не признает вину в инкриминируемых ему преступлениях.

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