Минобороны Греции по ошибке опубликовало фото секретных карт

Министерство национальной обороны Греции по ошибке опубликовало фотографии секретных военных карт, которые рассматривал замминистра Никос Хардалиас. Об этом в воскресенье, 30 июля, сообщил местный портал Antitheto.

После возгорания на складе боеприпасов на территории лагеря военно-воздушных сил Греции министерство национальной обороны начало инспекции мер пожарной безопасности в воинских частях страны.

Во время проверки одного из объектов минобороны Греции опубликовало фото, на котором Хардалиас рассматривает план лагеря, и раскрыло тем самым секретную военную карту, уточняет портал.

После инцидента минобороны приостановило проверки.

27 июля сообщалось, что лесной пожар привел к взрывам на складе боеприпасов военно-воздушных сил Греции возле города Неа-Анхиалос. В результате ЧП несколько человек получили ранения от осколков разбитых стекол.

Ранее в тот день сообщалось, что при тушении лесных пожаров в Греции за 10 дней пострадали 74 пожарных. За три дня было зафиксировано 177 очагов лесных пожаров.

Самая напряженная обстановка наблюдалась на острове Родос, где огонь не могут потушить с 18 июля. Там 26 июля из-за природных пожаров был объявлен режим ЧП.

23 июля в беседе с «Известиями» россияне, отдыхающие на острове, рассказали, что им приходится перебираться с места на место из-за разгоревшихся там природных пожаров. По словам другого туриста, люди массово эвакуируются из-за неконтролируемых природных пожаров.