Режим работы шести светофоров изменили в Московской области

Режим работы шести светофоров скорректировали в Московской области за неделю. Такие меры принимаются для ликвидации заторов.

Оптимизация проведена в трех городских округах В Дмитрове специалисты Центра безопасности дорожного движения изменили режим работы светофоров на улице Московской. Теперь они работают в формате «зеленой волны». На пересечении улиц Веретенникова и 2-й Московской вместо светофора организовали круговое движение, уточняет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Химках режим работы светофора изменили на пересечении улицы Олимпийской и выезда из ЖК «Город набережных». Для автомобилей увеличили время прямого хода. Аналогичные изменения ввели на пересечении дороги МКК – Ловцово – Лямцино и проспекта 1 Мая.

С начала 2023 года выполнено больше 200 мероприятий для ликвидации транспортных заторов. По данным министерства транспорта и дорожной инфраструктуры, половина из них уже дала положительный эффект.