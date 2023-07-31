Посещение «Сенгилеевских гор» ограничили в Ульяновской области

Пребывание граждан ограничили в национальном парке «Сенгилеевские горы» в Ульяновской области. Ситуация связана с повышением риска пожаров.

По данным Ulpravda.ru, на природной территории действуют высокий и чрезвычайный классы пожарной опасности. В связи с погодными условиями действует запрет на разжигание костров и сжигание сухой травы на полях. Нарушителям требований пожарной безопасности грозит административная ответственность.

На прошлой неделе лесной пожароопасный сезон в России достиг своего пика. Режим ЧС действовал в семи регионах, особый противопожарный режим — в 58 регионах. Больше всего возгораний выявили в Хабаровском крае, Магаданской области и Якутии.