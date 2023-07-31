В Москве женщина и двое детей пострадали в аварии Bentley и грузовика

В Москве на Молодогвардейской улице произошло ДТП с участием автомобиля Bentley и грузовика. Об этом сообщил источник «Известий» в понедельник, 31 июля.

По предварительной информации, в результате аварии пострадали женщина и двое детей, которые находились в салоне иномарки, столкнувшейся с грузовым автомобилем.

На месте происшествия работают экстренные службы. Все обстоятельства происшествия выясняются.

В этот же день в Ташлинском районе Оренбургской области в результате лобового столкновения машин погиб человек, еще один пострадал. Авария произошла на 25-м км дороги Илек – Ташла – Соболево. Предварительно установлено, что 36-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением, машина выехала на встречку и врезалась в седан Haima 3 под управлением жителя Башкирии.