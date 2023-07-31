Патрушев заявил об агрессивной сущности блока НАТО

НАТО на саммите в Вильнюсе подтвердила свою агрессивную сущность, утвердив планы по наращиванию группировки и военной инфраструктуры у границ РФ. Об этом заявил секретарь Совбеза России Николай Патрушев на совещании по вопросам безопасности Карелии в Петрозаводске.

«Состоявшийся недавно в Вильнюсе саммит НАТО подтвердил агрессивную сущность этой организации. Утверждены планы по увеличению группировки войск и наращиванию военной инфраструктуры у границ России», — обратил он внимание.

Патрушев указал, что на этом фоне вопросы обеспечения безопасности РФ на северо-западе страны особо актуальны.

Днем ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к любым сценариям, в том числе к военному столкновению с НАТО, однако такого исхода никто не хочет.

11 июля депутат Госдумы Борис Гладких поделился мнением о том, что НАТО боится прямого столкновения с Россией. Он указал, что члены НАТО уже ввязались в полномасштабные боевые действия против РФ посредством поставок вооружений Украине.

Саммит НАТО прошел 11-12 июля. По его итогам была принята программа многолетней военной помощи Киеву, которая должна продолжаться и после завершения конфликта. Также союзники условились нарастить свои силы на восточном фланге, у границ России.

Также отмечалось, что союзники пригласят Украину в НАТО, когда достигнут по этому вопросу единогласия.

Следующий саммит НАТО пройдет в 2024 году в США, в 2025 году его проведут в Нидерландах.