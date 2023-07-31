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Больше 10 строений пострадали при пожаре в поселке в Рязанской области

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Больше десятка построек уничтожены в результате пожара в поселке Сараи в Рязанской области. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на районную администрацию.

Возгорание началось 30 июля на улице Гагарина. В результате пожара уничтожены гаражи и нежилые строения. Предполагается, что причиной горения стала неисправность проводки. Об этом сообщает 62INFO.ru.

Власти района просят местных жителей соблюдать правила пожарной безопасности.

В ночь на 31 июля загорелся жилой дом в селе Усть-Уйское в Курганской области. Во время тушения обнаружено тело мужчины 1958 года рождения. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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