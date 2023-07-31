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Собянин пригласил москвичей присоединиться к проекту «Школа здоровья»

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Проект «Школа здоровья» запустили на всех площадках центров «Московское долголетие». В проекте принимают участи 42 городские поликлиники, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 31 июля, в соцсети «Вконтакте».

«С горожанами старшего возраста общаются кардиологи, неврологи, терапевты и другие специалисты. Проводятся лекции, семинары, панельные дискуссии и мастер-классы», — цитирует сообщение РИАМО.

Основной задачей проекта является обучение старшего поколения москвичей заботе о своем здоровье. Каждое занятие посвящено отдельной теме, например, профилактике болезней сердца и сосудов, а также правильному питанию, сообщается на сайте aif.ru.

9 июля Собянин рассказал, что участники проекта «Московское долголетие» открыли более пяти тысяч клубов по интересам.

По словам мэра, большинство клубов посвящены здоровому образу жизни. На втором месте находятся клубы с интеллектуальными занятиями, а на третьем расположились творческие.

Ранее, в апреле 2022 года, в столице открылось 13 новых центров московского долголетия для горожан старшего поколения. В клубных центрах ежедневно проходят десятки увлекательных мероприятий: мастер-классы, встречи с известными личностями, творческие выступления, спортивные соревнования, вебинары, выставки и многое другое. Три кита, на которых держится работа клубных пространств, — самоорганизация, ЗОЖ и экстерриториальность пишет Life.Ru.

Проект «Московское долголетия» рассчитан на активных москвичей старшего возраста: женщин с 55 лет и мужчин с 60 лет.

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