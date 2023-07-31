Жару до +35 градусов спрогнозировали в Саратовской области

Синоптики прогнозируют возвращение жары на этой неделе в Саратовской области. Местами воздух прогреется до +35 градусов.

По словам заместителя начальника регионального гидрометцентра Дмитрия Мытарева, в ближайшие дни будет преобладать антициклональный характер погоды. В ночные часы температура воздуха составит +11…+16 градусов, на юге до +21 градуса. В начале недели дневная температура будет составлять +25…+30 градусов, к концу недели воздух прогреется до +35 градусов. Об этом пишет ИА «Взгляд-инфо».

2 августа по территории Саратовской области пройдет атмосферный фронт, который принесет дожди. Местами вероятна гроза. В остальные дни осадки не ожидаются. Скорость ветра составит 3-8 м/с.

Синоптики ожидают, что с повышением температуры вырастет риск природных возгораний. Предполагается, что к концу недели установится высокий класс пожарной опасности.